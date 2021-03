Nieoficjalnie: Niemcy od niedzieli zakwalifikują Polskę jako kraj "wysokiego ryzyka"

Niemcy najprawdopodobniej w niedzielę zakwalifikują Polskę jako kraj "wysokiego ryzyka" pod względem epidemicznym. Takie sygnały płynął do Polsat News z kilku źródeł. Oznacza to, że Polacy do tego kraju będą wjeżdżać na innych zasadach. Konieczny ma być m.in. negatywny wynik testu na koronawirusa sprzed co najwyżej 48 godzin.