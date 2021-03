O nowym rozporządzeniu dotyczącym kwarantanny i testów na koronawirusa poinformował w wtorek rząd w Meklemburgii, czyli niemieckim landzie graniczącym z Polską m.in. na wysokości Świnoujścia i Lubieszyna w województwie zachodniopomorskim.

W związku z tym mogą zmienić się zasady obowiązujące Polaków, którzy przekraczają granicę naszego kraju z Niemcami. Jak dowiedział się Tomasz Lejman, korespondent Polsat News w Berlinie, nasz kraj w tym tygodniu może trafić do tzw. grupy państw wysokiego ryzyka.

Wliczane są do niej kraje i regiony, w których tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. przekracza 200, a o wejściu do niej decyduje robocza grupa ze stolicy Niemiec. Tymczasem w Polsce liczba zakażeń od prawie tygodnia przekracza wyznaczony próg - 200 na 100 tys. osób.

Test na koronawirusa co dwie doby

Jeśli scenariusz uznania Polski za kraj wysokiego ryzyka stanie się rzeczywistością, wszyscy mieszkańcy naszego państwa wkraczający do Niemiec będą musieli co 48 godzin wykonywać testy na obecność koronawirusa. Obecnie trzeba to robić co cztery dni.

Testom będzie można się poddać na przejściach granicznych w Świnoujściu i Lubieszynie, gdzie pod koniec tygodnia mają zostać otwarte centra testowania. Za test na granicy pendlerzy, czyli osoby regularnie dojeżdżający do pracy w Meklemburgii, zapłacą 10 euro. Dla pozostałych podróżnych opłata będzie dwa razy wyższa.