Nauczanie zdalne w szkołach. Do kiedy? Co później? Sprawdź szczegóły

- Na najbliższe trzy tygodnie, do 9 kwietnia, wprowadzamy naukę zdalną dla klas I-III - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmiany zaczną obowiązywać od poniedziałku.

- Zdecydowaliśmy się na to ze względu na to, że w najbliższym czasie czeka nas okres ferii wielkanocnych - dodał. Szef resortu zdrowia zdrowia powiedział, że decyzja o ewentualnym powrocie najmłodszych dzieci do szkół zostanie podjęta po świętach wielkanocnych.

- Najprawdopodobniej będzie to powrót do nauczania hybrydowego - przyznał.

❗️ Od 20 marca rozszerzamy zasady bezpieczeństwa na całą Polskę ⤵️

⚠️ Nauka w klasach 1-3 wyłącznie zdalna

❌ Zamknięte hotele

❌ Ograniczona działalność galerii handlowych

❌ Zamknięte instytucje kultury

❌ Zamknięte obiekty sportowe



Czytaj więcej ➡️ https://t.co/tH2h7rm1LA pic.twitter.com/4b7yJZIzE2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 17, 2021

Do tej pory uczniowie klas I-III szkół podstawowych uczyli się w trybie stacjonarnym. Była to pierwsza grupa uczniów, która powróciła do szkół. Ponowne wprowadzenie nauki zdalnej ma pomóc w opanowaniu trzeciej fali zachorowań. Obostrzenia wchodzą w życie od soboty, 20 marca, co oznacza, że w poniedziałek dzieci nie pójdą już do szkół.

- Jeżeli patrzymy w statystyki to również ograniczenie nauki w szkołach podstawowych jest elementem, który pomaga zredukować stopień zarażania się - podsumował.

