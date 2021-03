Liczba zaszczepionych. "Cel udało się zrealizować kilkanaście dni przed końcem marca"

W środę przed południem na rządowych stronach gov.pl poinformowano, że dotychczas podano ponad 4,6 mln dawek szczepionki (w sumie pierwszą i drugą dawką).

"Przekroczyliśmy liczbę 3 milionów osób zaszczepionych 1 dawką przeciwko COVID-19. Tym samym cel, o którym mówiliśmy od wielu miesięcy, udało się zrealizować kilkanaście dni przed końcem marca. Wyrazy szacunku dla wszystkich osób oraz instytucji zaangażowanych w NPS!" - napisał na Twitterze szef KPRM.

Z rządowych statystyk wynika, że po iniekcjach zgłoszono 4 891 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 5 879 dawek.

Z raportu wynika, że do tej pory do Polski dostarczono łącznie 5 728 100 dawek szczepionek, do punktów trafiło 4 904 750.