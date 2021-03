Wiceminister zdrowia pytany na antenie Polsat News o liczbę nowych przypadków zakażeń, których w środę potwierdzono ponad 25 tys. powiedział, że brytyjska mutacja koronawirusa "na dobre zagościła w Polsce".

Ponad 30 tys. przypadków dziennie?

Jak dodał, coraz więcej osób i coraz młodsi ludzie trafiają do szpitali. - Wiek (średni- red.) w szpitalu w tej chwili to jest 62 lata. W ciągu dwóch miesięcy obniżył się o prawie trzy lata - powiedział.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 17 marca

Pytany, czy dzienna liczba zgonów może wzrosnąć do ponad tysiąca, odparł: "mam nadzieję, że nie". Powiedział jednak, że niepokoi go liczba osób, które są podłączone do respiratorów. Według ostatnich danych informacji Ministerstwa Zdrowia, to prawie 2,2 tys. pacjentów.

Wiceminister zdrowia powiedział, że szczyt zachorowań przewidywany jest na przełom marca i kwietnia. - Mam nadzieję, że to będzie wcześniej - dodał. Dopytywany, czy dzienna liczba nowych przypadków dojdzie do 40 tys., odparł: "nie chciałbym". - (Estymacje -red.) mówią powyżej 30 tys., więc myślę, że na tym poziomie się zatrzymamy - dodał.

WIDEO: Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie "Punkt Widzenia"

Ponad 25 tys. nowych przypadków

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 25 052 osób, 453 chorych z COVID-19 zmarło – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Kolejny raz najwięcej przypadków zakażeń - 4142 - odnotowano na Mazowszu.

Tydzień temu (10 marca) resort informował o 17 260 nowych przypadkach i 398 zgonach, a dwa tygodnie temu (3 marca) o 15 698 zakażeniach i 309 zgonach. ZOBACZ: Nowe obostrzenia. Lockdown w całej Polsce Nowe zachorowania pochodzą z województw: mazowieckiego (4142), śląskiego (4030), małopolskiego (2050), wielkopolskiego (2034), pomorskiego (1685), dolnośląskiego (1672), łódzkiego (1466), podkarpackiego (1319), kujawsko-pomorskiego (1275), warmińsko-mazurskiego (1097), lubelskiego (840), zachodniopomorskiego (795), lubuskiego (698), podlaskiego (621), świętokrzyskiego (535), opolskiego (357). Resort podał, że 436 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 350 osób. Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Polsce, zakażenie potwierdzono u 1 956 974 osób, z których 48 032 zmarło.

pgo/bas/ Polsat News, PAP