Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (4142), śląskiego (4030), małopolskiego (2050), wielkopolskiego (2034), pomorskiego (1685), dolnośląskiego (1672), łódzkiego (1466), podkarpackiego (1319), kujawsko-pomorskiego (1275), warmińsko-mazurskiego (1097), lubelskiego (840), zachodniopomorskiego (795), lubuskiego (698), podlaskiego (621), świętokrzyskiego (535), opolskiego (357). 436 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

"Z powodu COVID-19 zmarły 103 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 350 osób" - przekazał resort zdrowia.

Ostatniej doby wykonano 84 862 testy na obecność SARS-CoV-2, w tym 20 845 testów antygenowych.

Mamy 25 052 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (4142), śląskiego (4030), małopolskiego (2050), wielkopolskiego (2034), pomorskiego (1685), dolnośląskiego (1672), łódzkiego (1466), podkarpackiego (1319), kujawsko-pomorskiego (1275), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 17, 2021

W szpitalach jest 21 511 chorych na COVID-19, 2193 osoby są podłączone do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Jak dodano, dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 955 łóżek i 2979 respiratorów.

We wtorek MZ podało, że hospitalizowanych jest 21 183 chorych na COVID-19, w poniedziałek - 20 249, w niedzielę - 19 654, w sobotę – 19 541, zaś w piątek – 19 102. Tydzień temu, 10 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 378 pacjentów. Ministerstwo przekazało w środę, że na kwarantannie są 327 953 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 1 593 165 zakażonych. 📊 Dzienny raport o #koronawirus. pic.twitter.com/5DM53BO2B7 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 17, 2021

Od poniedziałku do 28 marca w woj. mazowieckim i lubuskim zawieszona jest działalność saun, solariów, łaźni tureckich, salonów odchudzających, kasyn, klubów fitness i siłowni, hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych), basenów (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), stoków narciarskich.

W galeriach handlowych mogą działać m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Nadal mogą być w nich świadczone m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

Te same ograniczenia obowiązują od soboty, 13 marca na Pomorzu (do 28 marca), a na Warmii i Mazurach przedłużone też do 28 marca.

Pandemia zaczęła się w Wuhan

Chorobę płuc zwaną Covid-19 po raz pierwszy lekarze zidentyfikowali w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. W krótkim czasie skala zakażeń wzrosła tak dalece, że Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 r. ogłosiła dla całego świata stan pandemii. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca 2020 r. Rząd ogłosił wkrótce wprowadzenie obostrzeń. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie w Polsce trwa - według ekspertów - trzecia fala koronawirusa.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby. Służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust oraz nosa a także dezynfekcję rąk.

