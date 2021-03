"Teleportacja" będzie możliwa w ciągu 10 lat? Tak twierdzi Zuckerberg

Mark Zuckerberg twierdzi, że przy pomocy "inteligentnych okularów do rzeczywistości rozszerzonej" - opracowywanych przez Facebook Reality Labs - będzie można wirtualnie "teleportować się" do banku i urzędu oraz odwiedzić przyjaciół. Właściciel Facebooka uważa, że urządzenie będzie gotowe w ciągu kilku lat, a do 2030 roku zrewolucjonizuje internetową komunikację społeczną.

- To doprowadzi do absolutnie niesamowitych rzeczy. Zamiast dzwonić do kogoś lub prowadzić czat wideo, po prostu pstrykasz palcami i teleportujesz się. Wtedy, w wirtualnej rzeczywistości, siedzicie na ich kanapie i czujecie się, jakbyście byli tam razem - powiedział w podcaście "The Information 411", opublikowanym przez serwis Spotify.

Zuckerberg przekazał, że Facebook inwestuje w technologie rzeczywistości mieszanej, opierającej się na systemach wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) (łączącej świat rzeczywisty z generowanym komputerowo - red.), bo działalność firmy "polega przede wszystkim na tym, że ludzie kontaktują się ze sobą i spotykają się".

Wirtualny spacer do banku i urzędu

Właściciel Facebooka stwierdził, że może być to kolejny krok w dziedzinie interakcji społecznych, możliwych dzięki użyciu sieci internetowej. Mówił także o możliwości wirtualnego "teleportowania się" do banku, czy urzędu. - Myślę, że takie doświadczenia będą niesamowite i właśnie to chcę uzyskać - mówił.

- I myślę, że prawdopodobnie model biznesowy będzie w dużej mierze opierał się na tych doświadczeniach i tworzeniu aplikacji - powiedział.

W rozmowie podkreślił, że "świętym Graalem komunikacji społecznej jest umiejętność poczucia się tak, jakbyś osobiście komunikował się z inną osobą". - Żadna z dostępnych obecnie technologii nie przybliża nas do tego celu, czy to telefony, komputery, telewizja, czy nawet czaty wideo - dodał Zuckerberg i poinformował, że "chce zmienić tę sytuację".

rsr/prz/ "Fox Business", "The Information 411"