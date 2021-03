- Jest to jedna z największych ugód w historii za naruszenie prywatności, a każdy zainteresowany, który przystąpił do sporu, otrzyma co najmniej 345 dolarów odszkodowania - podkreślił w orzeczeniu sędzia okręgowy James Donato. Zaznaczył, że to "wielka wygrana dla konsumentów w zaciekle dyskutowanej dziedzinie prywatności cyfrowej".

- To wielka sprawa - powiedział "Chicago Tribune" Jay Edelson. - Wysyła to dość wyraźny sygnał, że w Illinois prawa do prywatności biometrycznej nie znikną - przekazał adwokat z Chicago, który 6 lat temu - jako pierwszy - złożył pozew przeciw portalowi w imieniu swojego klienta.

Facebook w ramach ugody zapłaci 650 mln dolarów. Pierwsze trzy osoby, które pozwały firmę, otrzymają po 5 tys. dolarów odszkodowania. 97,5 mln dolarów zostanie przeznaczone na honoraria prawników, którzy przez 4 lata prowadzili sprawę, a kolejne 970 tys. na koszty procesu.

Reszta pieniędzy zostanie rozdysponowana między 1,6 mln osób, które dołączyły do roszczenia po rozpoczęciu sprawy. Każda z nich otrzyma po 345 dolarów.

Facebook oznaczał użytkowników bez ich wiedzy

Proces rozpoczął się w kwietniu 2016 roku. Wówczas Jay Edelson złożył do sądu w Chicago pozew przeciwko Facebookowi w imieniu swojego klienta, którym był Carlo Licata. Wkrótce do sprawy włączyli się także prawnicy zatrudnieni przez dwóch kolejnych powodów - Adama Pezena i Nimesha Patela.

Mężczyźni zarzucili gigantowi mediów społecznościowych, że naruszył stanowe przepisy o ochronie prywatności. Miało to związek z wprowadzonym systemem identyfikacji twarzy, które rozpoznawane były na podstawie zebranych przez portal danych biometrycznych.

Dzięki temu Facebook był w stanie oznaczać poszczególne osoby na zdjęciach bez ich wiedzy. Czynił to przy pomocy narzędzia "Tag Sugestions", które sugerowało, kim może być osoba obecna na fotografii.

Przedstawiciele firmy początkowo twierdzili, że oskarżenia są bezzasadne. Zapowiadano obronę, ale teraz portal podkreśla, że cieszy się z zasądzonej ugody.

- Dzięki niej możemy wyjść poza tę sprawę. To leży w najlepszym interesie naszej społeczności i naszych akcjonariuszy - podkreślili przedstawiciele Facebooka, cytowani przez "Clubic".

W 2019 roku serwis Marka Zuckerberga zmienił działanie "Tag Sugestions". Teraz ten mechanizm jest dobrowolny.

