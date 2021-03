Policja ustaliła właściciela mastiffów, które zagryzły maltańczyka

Policja dotarła do opiekuna dwóch mastiffów, które w niedzielę pod Poznaniem zagryzły maltańczyka. Pokąsany został także właściciel małego psa. Do incydentu doszło w lesie, do którym mieszkańcy gminy przychodzą na spacery. 69-latek przyznał się do niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Policja skierowała do sądu sprawę o popełnieniu wykroczenia.

Dwa duże psy zagryzły w minioną niedzielę maltańczyka, którego właściciel wyprowadził na spacer do lasu Borówiec w podpoznańskiej gminie Kórnik (woj. wielkopolskie).

Atak mastiffów na maltańczyka

"Dziś o godz. 10 w Borówieckim lesie, dwa duże mastiffy maści brązowej na czerwonych smyczach, na oczach męża rozszarpały naszego maltańczyka" - napisała mieszkanka gminy Kórnik na lokalnej grupie na Facebooku.

"Mąż został pogryziony, próbując ratować naszego pieska. Aż się boję pomyśleć, co by było, gdybym to ja tam była z 8-letnią córką" - relacjonowała kobieta.

ZOBACZ: Owczarki zagryzły yorka. Niespodziewany finał sprawy

"Właściciel psów miał około 170 cm wzrostu, łysy, w okolicach 50-tki" - podała kobieta. "Nam już nic nie pomoże przywrócić życia naszego pupila. Odnalezienie nieodpowiedzialnego właściciela może zapobiec dalszym tragediom" - dodała właścicielka maltańczyka.

Policjanci dotarli do właściciela

Sprawa zagryzienia maltańczyka została zgłoszona na policję. - Policjanci ustalili, że podczas spaceru mniejszy pies został zaatakowany przez dwa większe psy i zagryziony. Mężczyzna oddalił się wraz z psami - powiedziała polsatnews.pl st. sierż. Marta Mróz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Policjanci w poniedziałek ustalili, kim jest właściciel mastiffów.

- Mężczyzna przyznał się i dobrowolnie poddał się karze. Sprawa została skierowana do sądu - powiedziała st. sierż. Marta Mróz. - Nie wiemy, czy 69-letni mieszkaniec gminy Kórnik nie utrzymał psów, czy mu się wyrwały - powiedziała rzeczniczka poznańskiej komendy policji.

ZOBACZ: Lubelskie. Psy zagryzły 76-latkę. Syn kobiety zatrzymany

Jej zdaniem popełnione zostało wykroczenie opisane w artykule 77, który mówi o niezachowaniu ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Grozi za to do tysiąca zł grzywny, nagana lub ograniczenie wolności.

WIDEO: Zagryziony maltańczyk pod Poznaniem. Materiał "Wydarzeń"

Mieszkańcy boją się zwierząt bez kagańca

Las Borówiec to miejsce wybierane często przez okolicznych mieszkańców na cel spacerów. Wielu z nich chodzi tam ze swoimi zwierzętami.

ZOBACZ: To jednak nie wilki, a jeden pies zagryzł kilkanaście danieli w Zbychowie na Pomorzu

- Właściciel to zawsze mówi "on jest taki łagodny, łaskawy", ale dla niego. A dla obcych ludzi i takiego małego psa on nie jest łaskawy - powiedziała kobieta mieszkająca w pobliżu lasu komentując zagryzienie maltańczyka.

- Jak widzę dużego psa, który jest bez kagańca i smyczy, po prostu się boję - powiedziała "Wydarzeniom" inna mieszkanka okolicy.

WIDEO - Kosmiczny pociąg na polskim niebie. To satelity Elona Muska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/grz/ polsatnews.pl