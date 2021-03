Imprezowicze starli się z policją. 150 osób zatrzymanych w Miami Beach

Mimo koronawirusa południowa Floryda przeżywa w trakcie "przerwy wiosennej" oblężenie turystów, głównie studentów, z północy kraju. W weekend wielu z nich nie zastosowało się do obowiązującej od północy w Miami Beach godziny policyjnej. W nocy z piątku na sobotę zatrzymano ok. 120 osób, łącznie w trakcie całego weekendu - ok. 150.

Między grupami imprezowiczów a pracującymi na 12-godzinnych zmianach policjantami dochodziło do starć. Najpoważniejsze miały miejsce w piątek, gdy rannych zostało dwóch funkcjonariuszy, którzy trafili do szpitala. By rozproszyć tłum, policja używała gazu pieprzowego.

Podczas niektórych aresztowań doszło do konfiskaty broni lub narkotyków - przekazała rzeczniczka władz Miami Beach Veronica Paysse.

Godzina policyjna w Miami Beach

Paysse podkreśla, że wymykające się spod kontroli imprezy to problemy typowe w marcu dla Miami Beach. Zasady panujące w trakcie pandemii koronawirusa spowodowały jednak, że zadanie, przed jakim stoją policjanci, jest w tym roku szczególnie wymagające.

Co prawda stan Floryda nie zezwala lokalnym władzom na karanie ludzi za brak maseczek, ale można wprowadzać godzinę policyjną, z czego skorzystano w Miami Beach.

- To naprawdę trudna sytuacja. Wielu przyjeżdża tu ze złymi intencjami - przyznaje burmistrz kurortu Dan Gelber. Ostrzegł, że przyjeżdżający do miasta imprezowicze będą zatrzymani, jeśli złamią prawo. - Jeśli przyjeżdżasz tutaj, bo myślisz, że wszystko przejdzie, to nie będziesz się dobrze bawił. Zatrzymamy cię - oświadczył.

rsr/ PAP