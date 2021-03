Najwięcej zgonów w historii USA. Covid-19 nie był główną przyczyną

W poprzednim roku z powodu koronawirusa zmarło blisko 400 tysięcy Amerykanów. Tym samym Covid-19 był trzecim najczęstszym powodem zgonu w USA, po chorobach serca oraz raku.

ZOBACZ: Koronawirus w Brazylii. Rekord zgonów

Łącznie w 2020 roku śmierć poniosło ok. 3 mln obywateli USA. To aż o 15 procent więcej niż w 2019 roku.

Spadek oczekiwanej długości życia

W trakcie epidemii z 78,8 lat w 2019 roku do 77,8 lat spadła w USA oczekiwana długość życia.

Last year was the deadliest in U.S. history. More than 3 million people in the U.S. died in 2020 https://t.co/fJfDz26fKo