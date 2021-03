Macierewicz chce dekomunizować Powązki. Senator poleca mu "zakład psychiatryczny"

Antoni Macierewicz zaproponował dekomunizację warszawskiego cmentarza Powązki Wojskowe. Do jego słów odniósł się senator Wadim Tyszkiewicz, który stwierdził, że wiceprezes PiS powinien trafić do "zamkniętego zakładu psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze".

Antoni Macierewicz kilka dni temu w rozmowie z Polskim Radiem24 poruszył temat dekomunizacji Powązek Wojskowych w Warszawie.

- Tam, gdzie są pochowane szczątki naszych bohaterów wydobytych z ziemi, gdzie miały być na zawsze nieznane, obok są pochowani ich mordercy, którzy działali w służbie okupanta, struktur mających zniszczyć Polskę - mówił.

- Ta sprawa musi być załatwiona, bardzo ważny jest tu wysiłek społeczny. Nie mam wątpliwości, że odpowiednie struktury państwa, zwłaszcza Ministerstwo Kultury, wojewoda mazowiecki, włączą się w rozwiązanie tej kwestii, ale zrobią to tylko wtedy, gdy będzie silna presja i potrzeba społeczna - dodał.

Szef podkomisji smoleńskiej zaznaczył, że potrzebne są w tej sprawie konkretne działania administracyjne. - Chodzi o to, by Powązki Wojskowe stały się dobrem ogólnonarodowym, a nie własnością miasta, które w zależności od układu politycznego podejmuje takie lub inne decyzje, a dzisiaj ciągle utrudnia rozwiązanie tej kwestii i zbudowanie mauzoleum, wielkiej nekropolii Żołnierzy Niezłomnych, co jest absolutnie niezbędne - podkreślił.

"Trzeba się zdecydować na radykalną terapię"

Na słowa Antoniego Macierewicza zareagowało Ministerstwo Obrony Narodowej, które w komunikacie przekazało, że resort nie pracuje nad przejęciem zarządu nad Powązkami Wojskowymi.

Dekomunizacji Powązek przeciwny jest też Rafał Trzaskowski, który stwierdził, że "nawet zaborcy nie niszczyli cmentarzy i grobów" swoich wrogów oraz, że "PiS zamierza prowadzić swoją politykę nawet na cmentarzach".

Do pomysłu Macierewicza odniósł się również senator niezależny Wadim Tyszkiewicz.

"Dla tego pana (Macierewicza - red.) albo prokurator za taniec na trumnach za publiczne pieniądze albo zamknięty zakład psychiatryczny o zaostrzonym rygorze" - napisał na Facebooku.

"Schizofrenię paranoidalną ponoć można leczyć, choć nie wiem czy w tym przypadku nie jest za późno" - stwierdził.

"Współczesna medycyna zna takie przypadki, choć teleporada w ramach ubezpieczenia w tym przypadku nie wystarczy. Trzeba się w końcu zdecydować na jakąś radykalną terapię" - dodał.







