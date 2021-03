Kolejny kraj zawiesza szczepienia preparatem AstraZeneca. "Względy ostrożności"

O rekomendacji poinformował główny doradca ds. medycznych rządu Irlandii dr Ronan Glynn. Jak wyjaśnił, decyzja o czasowym wstrzymaniu szczepień preparatami firmy AstraZeneca była oparta na negatywnej opinii HPRA, czy głównego urzędu regulacyjnego do spraw produktów medycznych (Health Products Regulatory Authority) oraz Narodowego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (NIAC).

- To, że istnieje związek między przypadkami zakrzepów i użyciem preparatu firmy AstraZeneca nie zostało dowiedzione, niemniej jednak kierując się względami ostrożności i w oczekiwaniu na dalsze ustalenia ws. skutków ubocznych, NIAC opowiada się za wykluczeniem tego preparatu z programu szczepień w Irlandii począwszy od niedzieli 14 marca rano - zaznaczył dr Glynn.

Główny ekspert medyczny kraju dodał, że na niedzielę zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie NIAC ws. preparatów AstraZeneca.

WHO chwaliło preparat

Agencje przypominają w tym kontekście, że jeszcze w piątek Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie, w którym zachwalała skuteczność brytyjsko-szwedzkiego środka i podkreślała, że odnotowane przypadki powikłań nie są powiązane łańcuchem przyczynowo-skutkowym z użyciem preparatu.

Decyzja o czasowym wstrzymaniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca w Irlandii to kolejny taki krok wśród krajów europejskich.

