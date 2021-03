Dworczyk: żadne instytucje nie wydały rekomendacji, by wycofać szczepionkę AstraZeneca

Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk powiedział w Polsat News, że żadne instytucje nie wydały rekomendacji, by wycofać szczepionkę AstraZeneca. Potwierdził, ze pojawiły się deklaracje dostarczenia do Polski dużych ilości szczepionek. Zaznaczył także, że w tej chwili nie są prowadzone prace zmierzające do sprowadzenia szczepionek spoza programu europejskiego.