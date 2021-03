Schronili się pod drzewem. Chwilę później uderzył w nie piorun

Czterej mężczyźni z Indii schronili się przed burzą pod drzewem. Chwilę później uderzył w nie piorun. Poszkodowani trafili do szpitala. Jednego z nich nie udało się uratować. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu w mieście Gurugram w pobliżu stolicy Indii New Delhi. Ogrodnicy pracujący na zamkniętym osiedlu postanowili schronić się przed burzą pod jednym z drzew. Nie był to jednak dobry wybór.

Chwilę później w drzewo uderzył piorun. Mężczyźni po kilku sekundach osunęli się na ziemię. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Trafili do szpitala. Trzech z nich jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jeden, który był najciężej ranny, zmarł w piątek wieczorem.

Jak zachowywać się w czasie burzy?

W czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.

Jeżeli jednak podczas burzy jesteśmy poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży.

Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.

