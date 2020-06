Tragiczna śmierć polityka z partii Merkel. Zmarł po tym, jak trafił go piorun

Mężczyzna zmarł w trakcie przyjęcia w ogrodzie. Został trafiony przez piorun w momencie, kiedy stał pod słupem energetycznym. 44-letni Nico K. należał do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Do zdarzenia doszło w sobotę podczas imprezy w niemieckiej miejscowości Hohnstedt (Saksonia-Anhalt). Polityk bawił się w towarzystwie przyjaciół.

44-latek odszedł na moment, by załatwić potrzebę fizjologiczną. Kiedy stał blisko słupa energetycznego, trafił go piorun.

Jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych osoby, które spędzały ten wieczór w towarzystwie polityka, próbowały ratować jego życie. Zespół karetki pogotowia, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że nikt poza mężczyzną nie odniósł obrażeń.

Około 350 000 uderzeń pioruna

Rzecznik policji Ralf Karlstedt w rozmowie z gazetą "Mitteldeutsche Zeitung" przyznał, że był to "najgorszy jak dotąd incydent" podczas burzy, o którym wiedzą służby.

Dziennik "Bild" przekazał, że słup energetyczny, obok którego doszło do zdarzenia, był wykonany z drewna. Utrudniało to odróżnienie go od drzew - zwłaszcza w nocy, kiedy było już ciemno.

W sobotę we wschodnich Niemczech odnotowano wiele przypadków gwałtownych wyładowań atmosferycznych. W ich trakcie piorun uderzył 350 000 razy - poinformował serwis FoxNews.

