Na lotnisku w Kazachstanie rozbił się wojskowy An-26. Samolot z żołnierzami lądował

Do zdarzenia doszło o godz. 17:20 czasu miejscowego (godz. 12:20 w Polsce). Samolot leciał z lotniska w Nur-Sułtanie do Ałmaty.

Biuro prasowe lotniska podało, że służby awaryjne i ratownicze znajdują się na miejscu katastrofy.

Z kolei w serwisie Telegram pojawiły się nagrania z miejsca katastrofy.

🇺🇦🇷🇺Eyewitnesses publish a video from the crash site of the An-26 near the Almaty airport.



According to media reports, the plane may belong to the border service. There is no official confirmation of this information. pic.twitter.com/DAWAFvRDMH