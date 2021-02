Amerykańskie media pokazują w swych serwisach zdjęcia z dzielnicy willowej w miasteczku Broomfield w stanie Kolorado.

ZOBACZ: Niemcy: zapytał policję, czy może zabrać do samolotu… "mini-pistolet"

W jednym z ogrodów widać spore fragmenty silnika Boeinga, które oderwały się i upadły na ziemię. Policja w Broomfield zapewniła, że nie dotarły do niej żadne informacje o rannych czy szkodach materialnych.

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

W momencie awarii na pokładzie samolotu znajdowało się 231 pasażerów i 10 członków załogi. Podróżujący, z którym rozmawiała telewizja CNN, twierdzą, że zaraz po starcie słyszalna była "potężna eksplozja".

Awaria silnika

Jeden z pasażerów powiedział zaś korespondentowi agencji Associated Press, że wybuch miał miejsce, gdy kapitan wygłaszał swój rutynowy komunikat, a zatem - już po osiągnięciu wysokości przelotowej. Materiały filmowe wskazują, że doszło do zapalenia się silnika.

Z komunika Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), jaki opublikowano w sobotę wieczorem, wynika, że uszkodzeniu uległ prawy silnik maszyny. Do awarii doszło o godz. 13:00 czasu miejscowego w sobotę (godz. 14 w Polsce).

Policja w Broomfield zaapelowała do mieszkańców, by w żadnym wypadku nie dotykali fragmentów Boeinga, zanim Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) nie zakończą dochodzenia.

Relacja świadka

O sytuacji opowiedziała uczestniczka lotu. - Wystartowaliśmy jak do normalnego lotu, a tak naprawdę to ja trochę boję się latać. I pomyślałem, że to fajny samolot. Jest czysty. Wygląda nowocześnie. Będzie dobrze, spokojnie. A potem nagle było duże "bum" i można było je po prostu poczuć i usłyszeć. Zaczęliśmy się trząść. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam dym. Było oczywiste, że coś jest nie tak. - powiedziała kobieta, wspominając, że "widziała lecące odłamki".

Przy oknie siedziała jej córka. - Trzymając się za ręce odmawiałyśmy modlitwy. Rzucało samolotem w górę w dół i na boki. A mój najmłodszy dzieciak, który ma dziesięć lat był bardzo przestraszony. Powtarzał: słyszysz? słyszysz? przerażonym głosem. Co z nami będzie. Co się dzieje? Nie mogłam odpowiedzieć na takie pytania, bo jak. Po prostu zgroza - stwierdziła pasażerka.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ml/ PAP, polsatnews.pl