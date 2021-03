"My myślimy kilka tygodni do przodu, a wy się zajmujecie tym, co jest teraz". Spór o działania rządu

- Po drugiej fali pandemii umarło najwięcej ludzi od II wojny światowej. My was krytykujemy za ten bałagan, który zrobiliście - mówił w "Debacie Tygodnia" Marcin Kierwiński (PO) zwracając się do Adama Bielana. Zdaniem europosła Porozumienia, rząd "myśli kilka tygodni do przodu, a opozycja zajmuje się tym, co jest teraz".

- Po drugiej fali pandemii umarło najwięcej ludzi od II wojny światowej. My was krytykujemy za ten bałagan, który zrobiliście. Że pan i Jarosław Gowin zajmujecie się, zamiast wsparciem przedsiębiorców, kto jest prezesem Porozumienia; że przy drugiej fali pandemii skupiliście się na wzajemnym okładaniu - mówił do Adama Bielana Marcin Kierwiński (PO).

- Jeśli byśmy się nie zajęli budowaniem szpitali tymczasowych, to dzisiaj byśmy ich nie mogli otworzyć. My myślimy kilka tygodni do przodu, a wy się zajmujecie tym, co jest teraz - odparł Bielan.





Wideo: politycy dyskutowali m.in. o szpitalach tymczasowych

- Nadal jest to samo, bałagan, robienie wszystkiego na ostatnią chwile, wprowadzenie obostrzeń bez sensu, bez logiki, bez zasad, które by dawały przedsiębiorcom ulgę i szpitale tymczasowe, z których trzynaście po prostu nie działa - wymieniał poseł PO.

Zdaniem Bielana "mamy do czynienia z chaosem, ale w wypowiedziach KO". - Krytykują szpitale tymczasowe, sens ich istnienia, tymczasem ten jeden szpital na Stadionie Narodowym uratował tysiąc pacjentów - mówił w programie "Debata Tygodnia".

