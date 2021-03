Wariant brytyjski koronawirusa w natarciu. Odpowiada za 40 proc. zakażeń w Polsce

- Epidemia koronawirusa rozwija się – wskazał w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wariant brytyjski odpowiada za ok. 40 proc. zakażeń. W najbliższych dniach będzie to 50 proc. – podał.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zauważył, że dzień do dnia notowano spadek, ale średni dzienny poziom zakażeń wynosi 14,5 tys. W czwartek resort informował o 21 045 nowych zakażeniach, a w piątek o 18 775.

- Zmierzamy w stronę tego pułapu, o którym mówiliśmy na początku tygodnia 15 – 15,5 tys. średnio zakażeń dziennie. Ale dynamika z dnia na dzień się zmienia.(…) Na pewno wzrosty będziemy mieli, na pewno nadal idziemy w kierunku szczytu trzeciej fali. Nie jesteśmy jeszcze nawet pod tym szczytem – powiedział rzecznik MZ.

"Zadziałały obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim"

Andrusiewicz wskazał, że wariant brytyjski odpowiada w Polsce za ok. 40 proc. zakażeń. - Mutacja brytyjska na pewno będzie się rozszerzać, w najbliższych dniach osiągnie pułap 50 proc. – podał.

- Jedyne co nas obecnie cieszy, to fakt, że zadziałały obostrzenia w woj. warmińsko-mazurskim, nastąpiło tam stopniowe spowolnienie rozwoju epidemii. Zatrzymało się na dość wysokim pułapie – ponad 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, kiedy w Polsce mamy niecałe 38 zakażeń na 100 tys. Przyrosty z ostatnich dni to już 7 proc. dzień do dnia – podał rzecznik.

Wyraził nadzieję, że wprowadzane regionalnie obostrzenia będą wszędzie przynosiły oczekiwane efekty.

"Musimy wykazać się maksymalną odpowiedzialnością"

Rzecznik MZ na konferencji prasowej zaapelował o odpowiedzialne zachowanie podczas nadchodzącego weekendu i w najbliższych tygodniach.

- Wiemy, że każdy po tygodniu ciężkiej pracy chce spędzić ten weekend jak najbardziej swobodnie, ale cały czas jest nasz apel – te najbliższe dni, tygodnie dadzą nam obraz tego, jak może wyglądać epidemia. Nie chcemy, by trzecia fala poszła linią fali drugiej. Na dziś nie wygląda to tak, żeby trzecia fala podążała w ślad za drugą, ale to się może bardzo szybko zmienić, jeżeli nasze zachowania będą nieodpowiedzialne – podkreślił Andrusiewicz.

Zaznaczył, że przy 40-procentowej transmisji wariantu brytyjskiego "niewiele trzeba w naszych zachowaniach, by wirus transmitował jeszcze szybciej i żebyśmy mieli skalę zakażeń średnio dzienną na poziomie 20 tys.".

- Nikt by tego nie chciał, ponieważ będą ziszczały się najczarniejsze scenariusze – stwierdził rzecznik.

- Jeśli chcemy ponownie mieć przynajmniej drugą połowę wiosny i lato w atmosferze większego poluzowania, to teraz musimy wykazać się maksymalną odpowiedzialnością – dodał.

Dane ministerstwa ws. nowych przypadków

Mamy 18 775 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Nie żyje 351 kolejnych osób. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 1 868 297 osób. Do tej pory zmarło 46 724 chorych.





Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (3073), śląskiego (2302), wielkopolskiego (1678), pomorskiego (1526), dolnośląskiego (1407), małopolskiego (1336), podkarpackiego (1023), kujawsko-pomorskiego (993), warmińsko-mazurskiego (969), łódzkiego (868), lubuskiego (751), zachodniopomorskiego (702), lubelskiego (618), podlaskiego (471), świętokrzyskiego (409), opolskiego (360). 289 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

