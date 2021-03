Wyrok sądu. Trzyletni pobyt za granicą nie pozbawił 500+

Rodzinie, o której pisze dziennik, odmówiono prawa do 500+ ze względu na to, że matka została oddelegowana do pracy w Stanach Zjednoczonych. "Pobyt rodziny w USA trwał od sierpnia 2017 r. do maja 2020 r" - czytamy.

Jak relacjonuje gazeta, ojciec zaskarżył decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, a ten przyznał mu rację.

"Niewłaściwe wnioski" urzędników

Rodzina, jak zaznacza "Rz", wciąż posiadała dom i samochód w Polsce, a dzieci pozostały w polskim systemie edukacji i spełniały obowiązek szkolny w trybie tzw. edukacji domowej.

Sąd uznał m.in., że "długotrwała przerwa w przebywaniu w danej miejscowości nie pozbawia danej osoby miejsca stałego zamieszkania" i orzekł, że "gmina, a potem samorządowe kolegium odwoławcze wyciągnęły niewłaściwe wnioski".

