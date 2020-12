16-latek nagle "ozdrowiał". Rodzice stracili zasiłek

Małżeństwo z upośledzonym umysłowo, cierpiącym na schizofrenię 16-letnim synem straciło 1800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, bo lekarz orzecznik z Nowej Soli uznał, że Mateusz nagle przestał wymagać całodobowej opieki. - Nie wiem, co dla orzecznika byłoby podstawą do tego, żeby dać mu tzw. I grupę, może akt zgonu? – pyta pan Łukasz, ojciec 16-latka. Zobacz reportaż "Interwencji".

Łukasz Ziarko z żoną i dziećmi: 16-letnim Mateuszem i 12-letnią Julią mieszka w Nowej Soli w województwie lubuskim. Mateusz od urodzenia jest niepełnosprawny.

- Trafiliśmy do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowej Soli, gdzie na początku stwierdzono, że dziecko ma opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy i jest upośledzenie umysłowe - opowiada Łukasz Ziarko.

- Syn nigdy nie wychodził sam, nigdzie, w mieście się zgubi. Jak mu się wyda jakieś dwuczłonowe polecenia, to on się gubi, wykona pierwsze, a z drugim nie wie, o co chodzi – mówi Izabela Ziarko, matka Mateusza.

Pan Łukasz zrezygnował z pracy

W 2010 roku pan Łukasz zrezygnował z pracy i zajął się chorym synem. Pobierał świadczenie pielęgnacyjne, ponieważ lekarze zgodnie twierdzili, że Mateusz wymaga opieki drugiej osoby.

- Od 2010 do 2020 roku dziecko co kilka lat stawało przed komisję powiatowego orzecznika w Nowej Soli, z każdym orzeczeniem przybywało w pełni zdiagnozowanych chorób. Doszła astma oskrzelowa, doszła schizofrenia paranoidalna – wymienia Łukasz Ziarko.

- Boję się krzyku, hałasu, jak jest ciemno, że coś jest strasznego, a ja się przestraszę – mówi Mateusz Ziarko.

- Są czasami takie sytuacje, że nie wiadomo, co mu może przyjść do głowy. Krzyczy, jest agresywny. Syn potrzebuje rehabilitacji, psychologa, psychiatry, a wszędzie prywatnie, bo COVID – dodaje Izabela Ziarko.

W listopadzie tego roku Mateusz miał stanąć przed komisją lekarską. Ta przez pandemię odbyła się zaocznie. Lekarze orzecznicy uznali, że 16-latek nie wymaga opieki drugiej osoby. Oznacza to, że pan Łukasz nie będzie mógł pobierać świadczenia na syna - 1800 zł. Rodzice chłopca są w szoku.

- Lekarz orzecznik uzdrowił naszego syna. Nie wiem, czy dlatego, że osiągnął wiek 16 lat i stwierdził, że dziecko poradzi sobie samo. Tak niestety nie jest – komentuje Izabela Ziarko.

- Nie wiem, co dla powiatowego orzecznika w Nowej Soli byłoby podstawą do tego, żeby dać mojemu synowi stopień tzw. znaczny, czyli grupę I. Nie wiem. Może akt zgonu? – pyta pan Łukasz.

"Takich cudów jest mnóstwo"

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli przesłało "Interwencji" oświadczenie w tej sprawie:

"W dniu 1.12.2020 r. tutejszy Zespół przekazał całość akt orzeczniczych (wraz z dokumentacją medyczną) do rozpatrzenia organowi II instancji - Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim. Postępowanie odwoławcze jest w toku".

Sprawa 16-letniego Mateusza trafiła do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności. Rodzice chłopca liczą, że decyzja zostanie zmieniona, ponieważ ich zdaniem syn nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

- Ja walczę o swojego syna, ale też chciałbym, żeby lekarze orzecznicy zaczęli odpowiadać za swoje czyny. Bo takich cudów, uzdrowień jest mnóstwo – podkreśla Łukasz Ziarko, ojciec Mateusza.

