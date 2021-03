Telekamery "Tele Tygodnia" 2021. "Nasz Nowy Dom" oraz Jerzy Mielewski zdobyli statuetki

"Nasz Nowy Dom" zdobył statuetkę w kategorii najlepszy program rozrywkowy. Produkcja ta pojawiła się na antenie Polsatu niemal 8 lat temu. W tym czasie ekipa Katarzyny Dowbor pomogła ponad 200 rodzinom.

- Kochani widzowie, dziękujemy. To dzięki wam mamy tę statuetkę. Jest to ogromne wyróżnienie dla całej naszej ekipy i ogromna motywacja do dalszej pracy. Mam nadzieję, że będziemy z państwem jeszcze wiele sezonów - powiedziała Katarzyna Dowbor, prowadząca program "Nasz Nowy Dom".

Mielewski po raz trzeci

Trzeci rok z rzędu telekamerę "Tele Tygodnia" dla najlepszego komentatora sportowego odebrał Jerzy Mielewski.

WIDEO: Telekamery "Tele Tygodnia" 2021. "Nasz Nowy Dom" oraz Jerzy Mielewski nagrodzeni

- My jesteśmy drużyną. Ja od 19 lat jestem związany z telewizją Polsat. Poznałem tutaj mnóstwo ludzi. Ja nie kategoryzuję komentatorów, czy dziennikarzy sportowych. Pracujemy w zespole Polsatu Sport i nie tylko, myślę, że również Polsatu, pod znakiem słoneczka - przyznał Jerzy Mielewski.

