Paweł Kukiz spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim w zeszłym tygodniu i zapowiedział, że to nie ostatnia jego rozmowa "w cztery oczy" z prezesem PiS. Czy lider Kukiz'15 dołączy do Zjednoczonej Prawicy, która boryka się z wewnętrznymi problemami? O to Pawła Kukiza zapyta Dorota Gawryluk w programie "Gość Wydarzeń".