Czarnek zapowiadał, że zrzuci wagę. Minister pochwalił się efektami diety

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zobowiązał się w lutym, że do kwietnia zrzuci minimum 5 kilogramów. O efektach swojej diety poinformował w czwartek. - 5,5 kilograma przez trzy tygodnie. I to nie jest moje ostatnie słowo - powiedział.

Kwestia diety Przemysława Czarnka pojawiła się, gdy minister edukacji i nauki poruszył problem wpływu ciągłego przebywania w domu na kondycje fizyczną polskich uczniów. Polityk PiS mówił wówczas o problemie otyłości wśród młodzieży, a zwłaszcza "wśród dziewcząt".

Czarnek został skrytykowany za tę wypowiedź. Politycy opozycji i komentatorzy sceny politycznej wskazywali bowiem, że z otyłością i nadwagą zmaga się więcej chłopców niż dziewczyn.

ZOBACZ: Czarnek: rozważamy zmianę nazw szkół specjalnych

Gdy sprawę słów ministra opisały media, Czarnek zobowiązał się do tego, że sam zrzuci wagę.

"Fakt, że minister do najszczuplejszych nie należy (najdelikatniej rzecz ujmując) nie oznacza, że mamy zaakceptować problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Ale ok. Dając przykład minister do kwietnia też będzie lżejszy - min. 5 kg" - napisał na Twitterze.

Fakt, że minister do najszczuplejszych nie należy (najdelikatniej rzecz ujmując) nie oznacza, że mamy zaakceptować problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Ale ok. Dając przykład minister do kwietnia też będzie lżejszy - min. 5 kg. Dobrego dnia życzę wszystkim. https://t.co/Zkp8GKuzO9 — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) February 5, 2021

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Czarnek został zapytany przez jednego z dziennikarzy o rezultaty planowanej redukcją wagi. Minister pochwalił się efektami diety.

- Mam nadzieję, że to widać, przynajmniej troszkę, bo przecież po to też to robię, chociaż dla zdrowia w szczególności. 5,5 kilograma na przestrzeni trzech tygodni to jest rezultat na dzisiaj, ale to nie jest moje ostatnie słowo - odpowiedział.

WIDEO - "Debata Dnia". Spór między posłami PSL i Lewicy. Padło zaproszenie na kawę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/sgo/ polsatnews.pl