Rząd opublikował projekt Krajowego Planu Odbudowy, który powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Na jego podstawie Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego wartość to 750 mld euro. 23,9 mld euro to dotacje, a 34,2 mld euro - pożyczki. Konsultacje społeczne potrwają do 2 kwietnia, a udział w nich może wziąć każdy.