Hotelarze apelują o ponowne otwarcie na Wielkanoc

IGHP przypomina, że hotele są w stanie sprostać najbardziej rygorystycznym zasadom sanitarnym. Udowodniły to przechodząc pozytywnie tysiące kontroli sanepidu.

- Ciągłe zamykanie i otwieranie hoteli to droga donikąd - podkreśla Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP, cytowany przez serwis biznes.interia.pl. Zwraca on też uwagę, że skandalem pozostaje sytuacja, w której - pomimo dwukrotnego podniesienia przez Komisję Europejską limitu pomocy de minimis - w Polsce wciąż nie wprowadzono nowych przepisów, przez co limit ten pozostał niezmieniony. - Oznacza to, że choć pandemia i obostrzenia trwają w najlepsze, to przedsiębiorcy nie mogą skorzystać ze wsparcia państwa z uwagi na wykorzystany już limit, a ich wnioski są notorycznie odrzucane - podkreśla Mączyński.

Izba apeluje też o jasne stanowisko rządu w sprawie funkcjonowania hoteli w Wielkanoc.

Po prawie półrocznej przerwie hotele wznowiły pracę z reżimie sanitarnym 12 lutego. Jak wynika z grudniowej ankiety IGHP, w 90 proc. hoteli frekwencja spadła poniżej 20 proc. A w sześciu na 10 hoteli - poniżej 10 proc. Dla porównania - w 2019 roku liczba wynajmowanych pokoi wahała się od 60 do 80 proc.

