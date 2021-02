Policjanci klęczeli na szyi weterana przez 5 minut. 30-latek zmarł

Funkcjonariuszy, do domowej awantury w mieście Antioch w północnej Kalifornii (USA), wezwała młodsza siostra mężczyzny. Zdarzenie miało miejsce 23 grudnia ubiegłego roku. Kobieta obawiała się, że może on skrzywdzić ich matkę.

ZOBACZ: USA. Nożownik zabił dwie osoby w nowojorskim metrze. Szuka go policja

Ustalono, że 30-letni Angelo Quinto "cierpiał na stany lękowe, depresję i paranoję przez ostatnich kilka miesięcy" - przekazano w pozwie o "bezprawne spowodowanie śmierci" (zakłada, że poszkodowany poniósł śmierć wskutek zaniedbania lub bezprawnego działania oskarżonego - red.), który 18 lutego złożyli prawnicy rodziny do prokuratury.

Wyrwali go z ramion matki

CNN informuje, że w trakcie awantury matka, Maria Quinto-Collins, starała się uspokoić syna. Kobieta twierdzi, że objęła 30-latka i splotła dłonie za jego plecami. Po kilku minutach na miejscu zjawili się wezwani wcześniej funkcjonariusze. - Zapytali mnie, czy mama ramionami krępuje mojego brata, czy to on ją krępuje - powiedziała "NBC" Isabella Collins, 18-letnia siostra ofiary.

My heart breaks for the family of #AngeloQuinto- a 30yo Filipino American who was killed by the police. His family called 9/11 for a mental health crisis & instead a police officer puts a knee on his neck that knocks him unconscious. He died 3 days later. https://t.co/xBUoKFJCgZ — Kevin Nadal, Ph.D. (@kevinnadal) February 21, 2021

Prawnik rodziny, John L. Burris, przekazał, że po chwili, z niejasnych przyczyn, wyrwali syna z rąk matki, a później "rzucili go na podłogę" i obezwładnili. - Ci policjanci z Antioch nałożyli Angelo kajdanki, ale jednocześnie nie zaprzestali ataku na niego i z niewytłumaczalnych powodów zaczęli używać "techniki George'a Floyda", umieszczając kolano na szyi mężczyzny. Zignorowali przy tym słowa pana Quinto, który krzyczał: "Proszę, nie zabijajcie mnie" - powiedział Burris, cytowany przez "Los Angeles Times".

A 30-year-old Northern California man undergoing a mental health episode died days after police officers kneeled on the back of his neck for nearly five minutes to subdue him, lawyers for his family say https://t.co/mUVuOz0KyP — CNN (@CNN) February 23, 2021

Maria Quinto-Collins utrzymuje, że policjanci dusili jej syna kolanem przez blisko 5 minut. Kobieta próbowała ich powstrzymać, ale nie zareagowali na jej błagania.

The Antioch Police Department didn’t disclose 30-year-old Angelo Quinto’s death to the public for nearly a month.



Now, the incident is raising questions about transparency from the police department. https://t.co/E5gbxkOcgx — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) February 19, 2021

Gdy 30-latek stracił przytomność, zaczęła nagrywać zajście. Wideo zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Widzimy na nim, jak funkcjonariusze odwracają na plecy nieprzytomnego mężczyznę, z którego ust wypływa krew, a następnie wynoszą go z pomieszczenia.

Filipino American man died after police kneeled on his neck.



"He said ‘Please don’t kill me,’" Quinto’s mother reported, describing her son's last words. "I was there. I was watching them. I trusted them. I thought they know what they’re doing."https://t.co/OpgCEHsOQq — E.J. Ramos David, Ph.D. (@ejrdavid) February 21, 2021

Angelo Quinto zapadł w śpiączkę i został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł po trzech dniach.

Policja przez dwa miesiące nie opublikowała żadnych informacji na temat zajścia. Sprawy nie komentują również urząd miasta i miejscowy departament policji.

WIDEO - Impeachment Donalda Trumpa. Senat podjął decyzję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/ac/ CNN, "Los Angeles Times"