Przedstawiciele władz gminy Jönköping nie wiedzieli co robić. - To bardzo dziwne, czegoś takiego nigdy doświadczyłem i moi koledzy też nie - powiedział w rozmowie z lokalną telewizją miejscowy sekretarz ds. Społecznych.

Urzędnicy skontaktowali się z Agencją Prawa Rodzinnego i Pomocy Rodzicielskiej (MFOF). - Wspomniana gmina odezwała się do nas w lutym. Potrzebowali porady, jak załatwić sprawę - poinformował Per Sundberg, rzecznik prasowy MFOF, w rozmowie z "Dagens Nyheter". - To, co widzimy, dotyczy adopcji indywidualnej, a adopcji nie można odwołać. Skierowaliśmy sprawę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ chodzi o dziecko, które de facto zaginęło - stwierdził.

Czym jest adopcja indywidualna?

Adopcja indywidualna to adopcja przeprowadzona bezpośrednio w porozumieniu z biologicznymi rodzicami dziecka. Nie trzeba wówczas przechodzić przez szereg przepisów i warunków, których spełnienia wymagają organizacje adopcyjne.

W myśl szwedzkiego prawa potrzebne są jednak "szczególne przesłanki", aby móc jej dokonać. MFOF informuje, że taką może to być m.in. pokrewieństwo między adoptowanym dzieckiem, a rodzicami adopcyjnymi. Agencja nie podaje, czy tak było w tym przypadku.

Przedstawiciele szwedzkiego MSZ, do których zwrócono się o pomoc, nie komentują sprawy. - Nie możemy ujawnić, co w tej sprawie robimy - przekazał Mats Samuelsson z działu prasowego ministerstwa.

Incydent badany jest także przez służby zajmujące się wsparciem rodzin oraz opiekę społeczną.

rsr/prz/ "Expressen", "Dagens Nyheter"