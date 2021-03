Spłonęła serwerownia OVH. Problemy z polskimi stronami

"Serwerownia SBG2 spłonęła doszczętnie. Serwerownia SGB1 jest częściowo zniszczona (szczegóły nie są znane), SBG3 i SBG4 są bezpieczne, ale odcięto do nich dostęp prądu" - napisał na Twitterze szef firmy, Michel Paulin. Pożar został ugaszony, nie ma ofiar.

Interia informuje, że należy spodziewać się problemów u usługodawców, którzy korzystali z uszkodzonych serwerów OVH. Założyciel firmy Octave Klaba radził poszkodowanym, że powinni wprowadzić w życie plan awaryjny, korzystając z ewentualnej kopii zapasowej. W przypadku gdy jej nie ma, pozostaje czekać na reaktywację pozostałych serwerowni w Strasburgu. Wstępne informacje wskazują, że nie nastąpi to jednak dzisiaj.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.