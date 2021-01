Kilkadziesiąt tysięcy osób bez prądu. Dwa dni usuwano awarie

Służby energetyczne usunęły wszystkie awarie na liniach energetycznych średniego napięcia, jakie od poniedziałku występowały na Podkarpaciu. Prąd wrócił do niemal wszystkich mieszkańców. Mogą być jedynie przerwy w dostawie prądu do pojedynczych domów. Wcześniej nie miało go ok. 40 tys. gospodarstw.