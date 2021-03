Nawet minus 16 stopni. Przed nami ostatnia tak chłodna noc tej zimy

Jak przekazał synoptyk, w środę wieczorem w całym kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na wschodzie Polski może pojawiać się więcej chmur, a na południowym wschodzie może nawet poprószyć śnieg.

Temperatura maksymalna w środę pod koniec dnia będzie się wahać od zera na wschodzie do około +7 st. C na zachodzie kraju. Nieco chłodniej na obszarach podgórskich Karpat. - Tam wieczorem może być maksymalnie około -2 st. C - zaznaczył synoptyk.

"To będzie ostatnia tak chłodna noc tej zimy"

Wieczorem i w pierwszej połowie nocy - wiatr słaby. - Nad morzem miejscami umiarkowany i porywisty, ale poza tym jeszcze wciąż słaby - dodał synoptyk, wyjaśniając, że wiatr zacznie się wzmagać dopiero w nocy, a wraz z nim, zacznie się zmieniać pogoda. - Środowe popołudnie będzie jeszcze całkiem przyjemne i ciepłe, ale już w nocy ze środy na czwartek temperatura zacznie spadać. I to znacznie - poinformował.

Jak wyjaśnił, od zachodu nad Polskę zacznie wkraczać front, który przyniesie duże chmury, powodując niemal całkowite zachmurzenie. Na krańcach zachodnich nad ranem pojawią się nawet słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

- W Karpatach na obszarach górskich temperatura minimalna spadnie do około -16 st. C - poinformował synoptyk. - Ale to będzie ostatnia tak chłodna noc tej zimy - zaznaczył synoptyk, dodając, że w pozostałej części kraju również będzie mroźnie. - Na Suwalszczyźnie termometry wskażą około -11 st. C, a w centrum około -4 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, od -1 st. C do zera - powiedział Walijewski.

Noc jeszcze mroźna: od -11°C na północnym wschodzie i -4°C w centrum, do 0°C na krańcach zachodnich. Na obszarach podgórskich Karpat do -16°C.



Nad ranem na krańcach zachodnich spadnie słaby śnieg i deszcz ze śniegiem.



Wiatr słaby, po północy na zachodzie i północy umiarkowany. pic.twitter.com/zYAS6Oh5mh — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 10, 2021

Podkreślił, że w związku z tym, IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych powiatów woj. podkarpackiego i małopolskiego.

Synoptyk zaznaczył jednocześnie, że kolejne noce będą już zdecydowanie cieplejsze, choć - jak przypomniał – do końca zimy pozostało kilka dni i w niektórych miejscach kraju temperatura spadnie jeszcze poniżej zera, to jednak nie będą to aż tak drastyczne spadki, jak tej nocy.

W czwartek nad ranem warunki na drogach w całym kraju będą bezpieczne. Mimo iż na krańcach zachodnich spadnie śnieg, to jednak nie pojawi się gołoledź.