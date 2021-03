Na świecie podano ponad 300 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Jak wypadła Polska?

Najnowsze dane z 8 marca br. opublikował Our World Data (ONS) w Wielkiej Brytanii (gov.uk.dashboard), a przytacza je BBC News. Wynika z nich, że na świecie średnio podano już 3,9 dawek w przeliczeniu na 100 osób. Przoduje Izrael, gdzie zaordynowano już 101,1 dawek na 100 mieszkańców. Oznacza to, że zaszczepiono ponad połowę społeczeństwa, bo stosowane preparaty wymagają podania dwóch dawek.

Na kolejnych miejscach są Zjednoczone Emiraty Arabskiej (63,4 dawki), Bahrajn (30 dawek), Wielka Brytania (35,2), Stany Zjednoczone (27,3) oraz Chile (24,2) i Serbia (24,3).

W Polsce - 10,4 dawek na 100 mieszkańców

W Polsce podano dotąd ponad 4 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19, czyli 10,4 dawek na 100 mieszkańców. Podobnie przebiega akcja szczepień w innych krajach Unii Europejskiej, takich jak Węgry (13,3 dawki), Dania (12,5), Norwegia (10,7), Grecja (10,5), Finlandia (10,2), Portugalia (10,1), Irlandia (10) oraz Słowacja (9,6) i Włochy (9). We Francji i Niemczech podano dotąd 8,7 dawek tego preparatu, w Rumunii - 9,3, a w Holandii – 7,8.

W liczbach bezwzględnych najwięcej szczepień przeprowadzono w USA, Chinach i Wielkiej Brytanii. Jak dotąd przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało już 90 mln Amerykanów, 52 mln Chińczyków (3,6 dawek w przeliczenia na 100 mieszkańców) oraz 23 mln Brytyjczyków. W sumie w ponad 100 krajach podano już więcej niż 300 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

Najczęściej podawana była szczepionka amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer oraz niemieckiej firmy BioNTech, zarejestrowana i dopuszczona do użycia jako pierwsza. Preparat ten stosowany jest już w 69 krajach. Na drugim miejscu jest szczepionka firmy AstraZeneca oraz brytyjskiej uczelni University of Oxford. Dopuszczono ją do użycia w 62 krajach. Na kolejnych miejscach są: szczepionka amerykańskiej firmy Moderna (stosowana w 30 krajach), rosyjski Sputnik V i chińska Sinopharm (każda zarejestrowana w 18 krajach). Preparat Sinovac dopuszczono w 12 państwach.

W tych krajach, w których zaszczepiono najwięcej osób, jak Izrael i Wielka Brytania, jak na razie spada liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 i wymagających hospitalizacji. Zmniejsza się także liczba zgonów. Dotyczy to jednak przede wszystkim tych osób, które zostały zaszczepione dwoma dawkami preparatu.

Wkrótce będą rejestrowano kolejne szczepionki przeciwko COVID-19. W czwartek preparat amerykańskiego koncernu Johnson&Johnson ma zatwierdzić Europejska Agencja Leków (EMA). Na całym świecie prowadzone są badania nad ponad 200 preparatami chroniącymi przed tą chorobą.

emi/ PAP