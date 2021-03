Lekarze apelują ws. egzaminów ustnych. "Na czas nauki większość zrezygnuje z pracy"

O zwolnienie lekarzy z części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalistycznego zaapelowały Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie i Porozumienie Rezydentów. "Kilka tysięcy lekarzy (...) będzie musiało poświęcić miesiąc do półtora na naukę do egzaminu ustnego. Przytłaczająca większość w tym czasie zrezygnuje z pracy" - czytamy w piśmie PR do ministra zdrowia.