Szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował prezydentowi, że zaszczepi go przeciw Covid-19. Skomentował to senator PiS Stanisław Karczewski, który odradził głowie państwa skorzystanie z usług Dudowca; stwierdził, że "są politycy, którym trudno ufać". Ponieważ Kosiniak-Kamysz i Karczewski są lekarzami, wypowiedzią tego drugiego zajęła się Okręgowa Izba Lekarska.

W piątek lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz komentował doniesienia o nadchodzącym dopuszczeniu szczepionki przeciw koronawirusowi w Polsce.

- Ja jeszcze mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to, jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, zwłaszcza rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia - mówił w TVN24 polityk, który z zawodu jest lekarzem.

Karczewski o propozycji Kosiniaka-Kamysza: są politycy, którym trudno ufać

Dzień później wypowiedź szefa PSL skomentował Stanisław Karczewski, również lekarz, a ponadto senator PiS i były marszałek izby wyższej parlamentu.

"Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem Covid-19 będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana Kosiniaka-Kamysza. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać" - napisał na Twitterze.





"Wypowiedź jawnie godzi w Kodeks Etyki Lekarskiej"

Jeszcze w sobotę sprawą wpisu Karczewskiego zajął się Michał Gontkiewicz, przewodniczący zespołu ds. monitorowania naruszeń w ochronie zdrowia przy warszawskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej.

W liście do Grzegorza Wrony, Rzecznika Odpowiedzialności Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej poprosił, by przeanalizował komentarz polityka PiS.

"W mojej ocenie jawnie godzi ona w Kodeks Etyki Lekarskiej (...). Dodatkową konsekwencją wskazanej wypowiedzi jest swoista sugestia, że poglądy polityczne mogą przeważać nad profesjonalizmem medycznym i publicznie zmniejsza zaufanie do zawodu lekarza" - stwierdził Gontkiewicz.

Zacytował on również art. 3 KEL: "Lekarz powinien zawsze wypełniać swoje obowiązki z poszanowaniem człowieka bez względu na wiek, płeć, rasę, wyposażenie genetyczne, narodowość, wyznanie, przynależność społeczną, sytuację materialną, poglądy polityczne lub inne uwarunkowania".

Skan pisma do rzecznika zamieszczono na facebookowym profilu OIL w Warszawie w niedzielę. We wpisie zapytano: "Czy normy zostały naruszone? Czy takie zachowanie buduje, czy burzy zaufanie do zawodu lekarza oraz szczepień?"

Duda: zaszczepię się przeciwko SARS-CoV-2

Do propozycji Kosiniaka-Kamysza odniósł się także sam zainteresowany, czyli prezydent Andrzej Duda.

"Szanowny Panie Przewodniczący! Dziękuję za troskę o moje zdrowie, ale ja patrzę na szczepienie w aspekcie ogólnospołecznym. To moje »państwowe« zadanie, a w dodatku należę do »ozdrowieńców«" - napisał na Twitterze.

W kolejnym wpisie zapewnił, że zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi.

