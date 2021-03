Nie pomogły plakaty z wizerunkiem zaginionego Gucia ani nagroda za jego odnalezienie. Psa, który ponad 30 dni przebywał poza domem, odnalazł ratlerek Diego. Do uwięzionego zwierzęcia zaprowadził swojego właściciela. Gucio był uwięziony w starym szambie i niewiele brakowało, by nigdy go nie opuścił.