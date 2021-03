Aleksander Doba pośmiertnie odznaczony przez prezydenta

Odznaczenie przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę wręczył żonie kajakarza Gabrieli wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Dobę uhonorowano "za wybitne zasługi w rozsławianiu Polski w świecie".

ZOBACZ: Sam przepłynie Atlantyk. Aleksander Doba pokazał oceaniczny kajak

- Żegnamy policzanina, mieszkańca Pomorza Zachodniego, osobę niezwykłą, wyjątkową, niezwykle barwną, człowieka, który wnosił do naszego życia bardzo dużo kolorytu, pozytywnej energii i myślę, że to wielka strata dla Polic, dla Szczecina, Pomorza Zachodniego. Ale myślę też, że w kontekście kraju była to osoba znana, lubiana, która swoim uśmiechem, swoimi niezwykłymi wyczynami przekonywała do siebie rzesze ludzi - powiedział dziennikarzom wojewoda Bogucki.

Przewodniczący mszy pogrzebowej w kościele św. Kazimierza w Policach ks. Jan Kazieczko zaznaczył, że Aleksander Doba był niezwykłym człowiekiem.

- Miał takie częste zawołania: "wstawaj wcześniej, będziesz miał dłuższy dzień", "życie jest za krótkie, aby pić tanie wino", "lepiej żyć jeden dzień jak tygrys, niż sto dni jak owca". I chyba był takim tygrysem niespokojnym, a dowodów dostarczył nam przez całe życie - kontynuował duchowny.

"Byłeś najodważniejszym z nas"

Kajakarz i podróżnik spoczął na cmentarzu w Policach. - Byłeś najodważniejszym z nas, najbardziej wytrwałym z nas, reprezentowałeś to, co najpiękniejsze w naszej zachodniopomorskiej rodzinie: pasję poznawania świata, pasję wyznaczania sobie nowych celów, konsekwentnej ich realizacji, zdolność do pokonywania wszelkich barier i to, co piękne i ludzkie – otwartość na drugiego człowieka, uśmiech, radość, optymizm, zawsze taka aura biła od ciebie i takim cię na zawsze zapamiętamy - mówił podczas uroczystości na cmentarzu marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Aleksander Doba zmarł 22 lutego po wejściu na szczyt Kilimandżaro w Afryce. Miał 74 lata.

Turystykę kajakową zaczął uprawiać w 1980 r. W 1989 r. przepłynął Polskę "po przekątnej" - z Przemyśla do Świnoujścia, pokonując 1189 km. Wśród jego osiągnięć jest też samotne przepłynięcie Bałtyku "z Polic do Polic" w 80 dni, bez zawijania do zatok na dystansie 4227 km.

Aleksander Doba trzykrotnie samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Po raz pierwszy emerytowany inżynier mechanik z Polic wystartował ze stolicy Senegalu, Dakaru, 26 października 2010 r. na specjalnym kajaku Olo, zbudowanym w stoczni Andrzeja Armińskiego. Po blisko 99 dniach i przebyciu 5394 km 2 lutego 2011 r. dotarł do Acarau w Brazylii. W czasie I Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej przebył ocean w najwęższym miejscu.

fot. PAP/Marcin Bielecki

Tytuł Podróżnika Roku 2015

5 października 2013 r. wyruszył z Lizbony, aby tym razem przepłynąć Atlantyk w jego najszerszej części. 19 kwietnia 2014 r. postawił nogę na lądzie w New Smyrna Beach na Florydzie. Na oceanie spędził 167 dni, pokonał trasę długości 12 427 km w dwóch etapach – niekorzystny wiatr na zachodnim Atlantyku wymusił zawinięcie na Bermudy.

3 września 2017 r. w Le Conquet we Francji zakończył trzecią podróż przez Atlantyk, którą rozpoczął 16 maja w Nowym Jorku, płynąc tym razem w drugą stronę – z Ameryki do Europy.

Doba po głosowaniu na stronie internetowej "National Geographic" otrzymał tytuł Podróżnika Roku 2015. Podróżnik latał też na szybowcach i skakał ze spadochronem. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Uzyskał mandat radnego

W wyborach samorządowych w 2014 r. kandydował do sejmiku województwa zachodniopomorskiego z listy Bezpartyjnych Pomorze Zachodnie, jednak nie uzyskał mandatu. Był członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2015 r. W wyborach samorządowych w 2018 r. otrzymał 9217 głosów i uzyskał mandat radnego wojewódzkiego z listy KWW Bezpartyjni Samorządowcy, jednak zrezygnował z niego tuż po wyborach.

ZOBACZ: Aleksander Doba zmarł na szczycie Kilimandżaro. "Mówił, że jest szczęśliwy"

Podróżnik urodził się 9 września 1946 r. Do 1975 mieszkał w Swarzędzu koło Poznania. Ukończył Politechnikę Poznańską, a w 1975 r. osiedlił się z rodziną w Policach.

WIDEO - "Większość pacjentów poczeka, są zdroworozsądkowi". Poseł PiS o decyzji NFZ Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP