Ranking rajów podatkowych. Brytyjskie terytoria zamorskie na szczycie

Wyspy Dziewicze, brytyjskie terytorium zamorskie w Ameryce Środkowej, w basenie Morza Karaibskiego, dają największe możliwości w kwestii unikania podatku dochodowego od osób prawnych - wynika z badań Tax Justice Network. Brytyjskie Wyspy Dziewicze wraz z Kajmanami i Bermudami zajmują całe podium w rankingu rajów podatkowych. Oznacza to, że prześcignęły m.in. Szwajcarię, Holandię i Luksemburg.

Autorzy publikowanego co dwa lata raportu zwracają uwagę, że brytyjskie terytoria zamorskie dają międzynarodowym korporacjom "najszersze możliwości obniżenia swoich podatków".

Stwierdzono, że Zjednoczone Emiraty Arabskie pojawiły się jako nowe miejsce docelowe dla firm działających w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

"Raje podatkowe kwitną"

Rzecznik Tax Justice Network powiedział, że "raje podatkowe kwitną, a wysiłki zmierzające do rozwiązania problemu koordynowane przez paryski klub bogatych narodów, OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - red.), nie odnoszą skutku".

Dereje Alemayehu, koordynator wykonawczy nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla Global Alliance for Tax Justice powiedział, że wyniki raportu pokazują, że największe gospodarki na świecie pomagają firmom uniknąć 245 miliardów dolarów podatku i "ufają OECD, co jest równoznaczne z powierzeniem stadzie wilków zbudowania ogrodzenia wokół kurnika".

Indeks rajów podatkowych dla przedsiębiorstw klasyfikuje każdy kraj na podstawie tego, jak intensywnie jego systemy podatkowe i finansowe pozwalają międzynarodowym korporacjom na obniżenie ich dochodów podlegających opodatkowaniu.

Oceniając system podatkowy i prawny każdego kraju Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany i Bermudy uzyskały maksymalny wynik.

Rola OECD

W raporcie stwierdzono, że kraje OECD są odpowiedzialne za 39 proc. zagrożeń związanych z nadużyciami podatkowymi od osób prawnych na świecie. Ich terytoria i byłe kolonie - takie jak Jersey (jedna z Wysp Normandzkich położonych w kanale La Manche), Guernsey (terytorium przy francuskim wybrzeżu na kanale La Manche) i Wyspa Man (położona na Morzu Irlandzkim między Wielką Brytanią a Irlandią), które są zależne od korony - były odpowiedzialne za 29 proc. takich zagrożeń.

Stwierdzono ponadto, że kraje ocenione przez OECD jako "nieszkodliwe" są odpowiedzialne za 98 proc. światowych zagrożeń związanych z podatkami od osób prawnych dodając, że ONZ powinna wspierać wprowadzenie globalnych przepisów podatkowych.

Brytyjskie terytoria zamorskie i obszary zależne od korony argumentują, że nie można ich uznać za raje podatkowe, ponieważ rozprawiły się "z tajnymi rachunkami bankowymi posiadanymi przez osoby fizyczne".

Jednak Tax Justice Network stwierdziła, że ​​nadal ułatwiają one ucieczkę kapitału z wielu najbiedniejszych krajów świata.

