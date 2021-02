Bill Gates wezwał bogate narody do przejścia na w pełni syntetyczną wołowinę. Pozwoliłoby to - jak przekonuje - zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych powodujących globalne zmiany klimatyczne. "Możesz przyzwyczaić się do różnicy w smaku, a z czasem będzie ci jeszcze bardziej smakować" - zaznaczył współzałożyciel Microsoftu.