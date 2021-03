Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (1772), śląskiego (1061), warmińsko – mazurskiego (835), kujawsko – pomorskiego 728, dolnośląskiego (681), wielkopolskiego (663), łódzkiego (621), pomorskiego (613), małopolskiego (583), lubelskiego (512), podkarpackiego (471), podlaskiego (303), zachodniopomorskiego (289), lubuskiego (240), świętokrzyskiego (240), opolskiego (123). 219 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 64 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 218 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 1 811 036. 45 599 pacjentów zmarło.

10 mln przebadanych osób

Resort podał w poniedziałek informacje o wykonaniu 31,7 tys. testów i 6,1 tys. wykrytych zakażeniach, w niedzielę o 49,9 tys. testów i 13,6 tys. nowych przypadków, w sobotę o 62,4 tys. testów i 14,9 tys. zakażonych, w piątek zaś o 59,1 tys. wykonanych badań i 15,8 tys. chorych.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że łącznie, od początku epidemii przebadano już 10 328 276 próbek pobranych od 10 026 386 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 499 389 badań. Ponad 4 mln szczepień Na rządowych stronach poinformowano we wtorek, że podano dotychczas 4 004 734 dawki szczepionki - 2 570 094 pierwszej i 1 434 640 drugiej. Po iniekcjach zgłoszono 4 328 niepożądanych odczynów, w tym większość łagodne, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 5 486 dawek.

Przybyło prawie 770 zajętych łóżek

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 122 łóżka i 2687 respiratorów.

W poniedziałek resort informował, że hospitalizowanych było 17 337 chorych, w niedzielę - 16 861, w sobotę – 16 725, a w piątek – 16 423.

Tydzień temu, 2 marca, MZ podało, że w szpitalach przebywało 15 400 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 23 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 13 350 osób.

MZ przekazało we wtorek, że na kwarantannie przebywają 245 202 osoby. Ministerstwo podało też, że wyzdrowiało dotąd 1 503 353 zakażonych.

Rekomendacja NFZ ws. operacji

NFZ przekazał w niedzielę, że aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala Funduszu zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo.

Jak podkreślono w komunikacie, ograniczenie nie powinno dotyczyć planowej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.

"Przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii" - dodano.

Kiedy powrót do szkół?

Według stanu z piątku zaszczepiono przeciwko Covid-19 zdecydowanie ponad 400 tys. nauczycieli na 590 tys. zarejestrowanych - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Według przekazanych przez Czarnka informacji w niektórych województwach zaszczepiono 100 proc. nauczycieli, którzy chcieli przyjąć zastrzyki.

Zapytany przez dziennikarzy o to, co z nauczycielami, którzy nie zgłosili się do tej pory do szczepienia, a zmienią zdanie, minister stwierdził, że będą musieli poczekać na szczepienia w swoich grupach wiekowych.

- Na razie nie przewidujemy żadnego dodatkowego szczepienia, na razie przewidujemy w pewnej perspektywie czasowej, ale ciągle w grupie pierwszej, szczepienia pracowników administracji szkolnej - powiedział.

Czarnka zapytano też m.in. o to, kiedy dzieci i młodzież powrócą do szkół do nauki w formie stacjonarnej.

- Jeśli zachowamy rzeczywiście odpowiedzialność społeczną, będziemy stosować się do obostrzeń, do rygorów (...) to ja jestem optymistą, że w perspektywie właśnie po Świętach Wielkanocnych, biorąc pod uwagę również fakt, że już dzisiaj mamy niemal wszystkich (z zarejestrowanych na szczepienie - red.) nauczycieli zaszczepionych, będziemy mogli rozmawiać o powrocie do nauki stacjonarnej - powiedział.

