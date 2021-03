Czarnek: ponad 90 proc. nauczycieli zaszczepionych

Szefa resortu edukacji i nauki Przemysława Czarnka zapytano w poniedziałek w internetowej części wywiadu w Programie I Polskiego Radia o liczbę nauczycieli zaszczepionych przeciwko COVID-19.

- Według stanu na piątek, a przypomnijmy, że w weekend też szczepienia trwały, to było zdecydowanie ponad 400 tys. nauczycieli na 590 tys. zarejestrowanych, więc możemy mówić o tym, że już w piątek była to przytłaczająca większość nauczycieli zaszczepiona - powiedział. ZOBACZ: Nauczycielka zmarła kilka dni po przyjęciu szczepionki. Sprawę bada prokuratura Dodał, że w sobotę i niedzielę również trwały szczepienia nauczycieli. - W związku z tym jesteśmy przekonani, że na chwilę obecną ponad 90 proc. nauczycieli jest już zaszczepionych - podkreślił. Co z nauczycielami, którzy do tej pory się nie zgłosili? Według przekazanych przez Czarnka informacji w niektórych województwach zaszczepiono 100 proc. nauczycieli, którzy chcieli przyjąć zastrzyki. - Zgodnie z tym co zapowiadaliśmy, w pierwszej dekadzie marca wszyscy powinni zostać zaszczepieni - zapewnił. Zapytany o to, co z nauczycielami, którzy nie zgłosili się do tej pory do szczepienia, a zmienią zdanie, minister stwierdził, że będą musieli poczekać na szczepienia w swoich grupach wiekowych. - Na razie nie przewidujemy żadnego dodatkowego szczepienia, na razie przewidujemy w pewnej perspektywie czasowej, ale ciągle w grupie pierwszej, szczepienia pracowników administracji szkolnej - powiedział.

Szczepieni preparatem firmy AstraZeneca

Nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, a także nauczyciele akademiccy szczepieni są preparatem firmy AstraZeneca.

Z charakterystyki szczepionki AstryZeneki wynika, że podaje się ją osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym. Zaznaczono jednak, że "obecnie istnieją ograniczone dane o skuteczności szczepionki AstryZeneki u osób w wieku 55 lat i starszych". Dlatego Rada Medyczna przy premierze zarekomendowała szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy 1C, czyli m.in. nauczycieli poniżej 60 lat preparatem firmy AstraZeneca, a starszych nauczycieli preparatami Pfizer/BioNTech i Moderny.

Trzy szczepionki w UE

Na rynku unijnym do tej pory do obrotu dopuszczono trzy preparaty. Dwa w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

ac/ PAP