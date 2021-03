Granica polsko-niemiecka. Przesunięto otwarcie centrów testowych

"W MV wciąż trwa też spotkanie na szczycie, na którym zapadną m.in decyzje dotyczące darmowych testów. Rząd w Berlinie zdecydował o jednym darmowym w tygodniu teście dla każdego. W roboczym papierze, który pojawił się na stole w Meklemburgii jest propozycja, by również pracownicy transgraniczni zostali objęci tym programem" - podał Lejman na Facebooku.

Projekty obostrzeń





Jak dowiedział się pod koniec lutego Polsat News, przygraniczne landy przygotowały projekty obostrzeń na wypadek, gdyby w Polsce sytuacja wyglądała podobnie jak w Czechach, czyli tygodniowa liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców przekroczyła 200. Co może wydarzyć się w Meklemburgii, czyli na wysokości Szczecina i Świnoujścia?

- Dla nas kluczowe jest powstanie centrów szybkich testów, bo wtedy będziemy mieli infrastrukturę do wykonywania testów. A chodzi o to, abyśmy mogli wprowadzić obowiązek testowania co 48 godzin lub raz na dobę - mówił wówczas Patrick Dahlemann, sekretarz stanu ds. Przedpomorza w rządzie Meklemburgia-Pomorze Przednie.