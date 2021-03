Unia Europejska nadal chce blokować eksport szczepionek przeciw koronawirusowi z jej terytorium. Pierwszy raz wydarzyło się to w przypadku planowanej wysyłce fiolek AstraZeneki do Australii. Tymczasem NFZ, ze względu na epidemię, zaleciło "ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania" planowych świadczeń.