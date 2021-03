Wypadek karetki pogotowia w Małopolsce. Ratownicy w szpitalu

Karetka pogotowia ratunkowego wypadła na zakręcie z drogi w Małopolsce. Do wypadku doszło na pograniczu Mochnaczki Wyżnej i Czyrnej w gminie Krynica-Zdrój. Ratownicy wracali bez chorego z akcji ratunkowej, gdy doszło do wywrócenia pojazdu. Jeden z nich w stanie ciężkim trafił do szpitala w Krakowie.