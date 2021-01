24-latek okradł karetkę i groził samobójstwem

Do pięciu lat więzienia grozi 24-latkowi, który w Świebodzinie (Lubuskie) ukradł z karetki pogotowia drukarkę. Podczas ucieczki uszkodził urządzenie, a kiedy policjanci przyszyli go zatrzymać zagroził samobójstwem - poinformował we wtorek Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.