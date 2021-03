Rzecznik MZ: dzienne liczby zachorowań mogą sięgnąć 18-20 tys.

Dzienne liczby zachorowań na COVID-19 mogą w tym tygodniu sięgnąć 18-20 tys. przy średniej wynoszącej ok. 15 tys. zakażeń – powiedział rzecznik Ministerstwo Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił, że nastąpiło lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu zachorowań i przekazał, że "święta powinniśmy spędzić w gronie najbliższych".

Pytany w Radiu Plus o najnowszą liczbę zakażeń i porównanie jej z liczbą z ubiegłego poniedziałkiem, rzecznik Ministerstwa Zdrowia odparł, że na pewno zachorowań jest więcej niż w ubiegłym tygodniu, ale nastąpiło "lekkie spowolnienie dynamiki wzrostu".

Mówił, że średnia dzienna liczba zachorowań w tym tygodniu powinna oscylować w granicach 15-15,5 tys.

- Ale powtarzam, to jest średni dzienny wynik z całego tygodnia – dodał. Zapytany, czy jednostkowe wyniki mogą dojść w takim razie do 20 tys. zachorowań, Andrusiewicz potwierdził. - Mogą dojść do 18-20 tys. zachorowań – odpowiedział.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreślił też, że pozytywną stroną obecnej sytuacji epidemicznej jest to, że spada liczba hospitalizowanych osób starszych. Dodał jednak, że w szpitalach przybywa wiele osób poniżej 60 lat, w sile wieku. - W tygodniu podamy dane, jak to się dokładnie kształtuje – zapowiedział.

Święta w gronie najbliższych

Na pytanie, jak w tym roku będzie wyglądała Wielkanoc, Andrusiewicz odparł, że "na pewno nie będą to jeszcze takie święta, do jakich przywykliśmy, zanim pojawił się koronawirus".

- Na pewno będą to jeszcze święta, które powinniśmy spędzić jedynie w gronie najbliższych osób. Jeżeli chcemy, żeby późna wiosna i wczesne lato były okresem, kiedy obostrzeń będzie coraz mniej, kiedy koronawirusa będzie coraz mniej, to te święta będziemy musieli spędzić jeszcze tak jak wcześniejsze święta Wielkiejnocy i ostatnie święta Bożego Narodzenia – powiedział rzecznik MZ.

Dłuższe odstępy między dawkami

- Od poniedziałku osoby szczepione przeciw COVID-19 będą miały ustalany termin drugiej dawki według nowego schematu, z wydłużonymi odstępami między iniekcjami – powiedział Andrusiewicz.

Zaznaczył, że jest to zgodne ze wskazaniami Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

- Najważniejsze jednak, że te zmiany znajdują uzasadnienie w ChPL-u (charakterystyce produktu leczniczego), czyli są w pełni bezpieczne dla pacjentów – wskazał.

Komunikat w sprawie szczepień

Ministerstwo Zdrowia wydało w sobotę komunikat w sprawie szczepień przeciw COVID-19 preparatami od AstraZeneki, Pfizear/BionTechu i od Moderny.

Szczepienia przeciw COVID-19 szczepionką AstryZeneki mają być realizowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 12 tygodni, ale nie dłużej niż 84 dni.

Szczepionki mRNA od Pfizera i Moderny mają zaś być stosowane w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu między dawkami w granicach 6 tygodni, ale nie dłużej niż 42 dni.

Resort zalecił, a by szczepienia osób z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2, niezależnie od intensywności objawów, były w granicach 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni). Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

