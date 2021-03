Problem samobójstw wśród dzieci. KO chce "koalicji ponad podziałami"

Poseł Michał Szczerba relacjonował, że tematem rozmowy z RPD były m.in. najnowsze dane dotyczące rosnącej liczby samobójstw wśród dzieci. Według "Rzeczpospolitej" z policyjnych danych wynika, że w 2020 r. samobójstwo popełniło 116 osób do 18. roku życia (w 2019 r. było to 98 nieletnich). Najmłodsze dziecko - jak podał w poniedziałek dziennik - miało 8 lat.

- W czasie pandemii, jeśli chodzi o obszar przemocy - domowej, przemocy wobec dzieci, pojawiają się zjawiska straszne, które wymagają wspólnych działań. Uważamy, że w tej sprawie powinna powstać swoista koalicja na rzecz dzieci ponad podziałami - podkreślił Szczerba na konferencji prasowej w Sejmie.

ZOBACZ: Śmierć dzieci w Turzanach. Matka chłopców trafiła do szpitala psychiatrycznego

Ocenił też, że budżet, jakim dysponuje Rzecznik Praw Dziecka, jest niewystarczający. - Wiemy o tym, że Fundusz Sprawiedliwości, który powinien zgodnie ze swoimi celami statutowymi służyć walce z przemocą domową, przemocą wobec dzieci, nie spełnia swojej roli. To jest 400 mln zł, które nie wiadomo na co są wydatkowane. Bardzo często są to decyzje subiektywne ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - stwierdził poseł KO.

Pozytywnie natomiast Szczerba ocenił infolinię, która powstała w biurze RPD. - Mamy jednak pełną świadomość, że to działanie nie zapewni bezpieczeństwa dzieciom - dodał polityk.

"Zbyt mało rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych"

Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozmawiali też w poniedziałek z RPD na temat systemu pieczy zastępczej. Monika Rosa zwróciła uwagę na problem przemocy wobec najmłodszych. - Bardzo często słyszymy o kolejnych dzieciach katowanych w swoich domach - ze skutkiem śmiertelnym, hospitalizowanych, zbyt późno odbieranych od rodziny, która nie spełnia swojej funkcji, która dzieci wykorzystuje, zaniedbuje i dręczy - powiedziała posłanka KO.

Wyraziła przy tym rozczarowanie, że podczas spotkania z Mikołajem Pawlakiem posłowie KO nie uzyskali informacji dotyczących liczby dzieci, które każdego roku umierają lub trafiają do szpitala na skutek przemocy domowej. - Ile z tych dzieci ponownie trafiło do rodzin biologicznych; nie ma systemu, który sprawdzałby jak wygląda reintegracja dziecka z rodziną biologiczną. Nie ma systemu, który by sprawdzał dlaczego konkretne przypadki: zabójstw i katowania dzieci dzieją się i co w systemie nie zadziałało - wskazała Rosa.

Według niej wciąż zbyt mało jest rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. - Dlaczego wciąż nie istnieje centralny system, który informowałby o tym jakie są dzieci do adopcji, jakie są miejsca w rodzinach adopcyjnych, jakie są miejsca w pieczy zastępczej? Dlaczego ginie gdzieś los dzieci, które są chore, z niepełnosprawnościami, które trafiają do wielkich instytucji pomocy społecznej, zgubione, nie przeznaczone do tego, żeby móc być kochanymi w systemie czy to pieczy zastępczej, czy to rodziny adopcyjnej? - pytała posłanka.

Konferencji prasowej posłów Rosy i Szczerby przysłuchiwał się Rzecznik Praw Dziecka. Jak ocenił, w kilku aspektach udało się znaleźć "wspólny głos". - Dziękuję państwu posłom za poparcie kilku projektów, które mają usprawnić cały system prawny działający na rzecz dzieci, m.in. ustawę o alimentach natychmiastowych, wsparcie przy projekcie wzmocnienia i zwiększenia kar dla przestępców, którzy znęcają się i zabijają dzieci, również za wsparcie państwa posłów przy projekcie, który ma zreformować i wesprzeć system opieki hospicyjnej wobec dzieci - zaznaczył Pawlak.

WIDEO - Andrzej Duda w Zakopanem. Bierze udział w charytatywnych zawodach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/ PAP