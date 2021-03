Morawiecki: wychodzimy z pandemii powoli, poobijani, ale niepokonani

Podczas wizyty w firmie Chemet, która jest wiodącym dostawcą produktów i usług dla rynku LPG na rynku unijnym, szef rządu zwracał uwagę na trudną sytuację gospodarczą, związaną z epidemią koronawirusa, ale też przekonywał, że większość polskich firm wychodzi z niej obronną ręką.

- Wychodzimy z tej pandemii powoli, poobijani, ale niepokonani. To jest też ważne, żeby wiedzieć, że udało nam się w ogromnej większości przedsiębiorstw zachować, utrzymać, a nawet rozwinąć miejsca pracy. To jest rzecz, na której nam najbardziej zależało - oświadczył Morawiecki.

W tym kontekście wskazał, że tarnogórska firma zatrudnia kolejnych pracowników, zarówno w Polsce, jak i we Francji, gdzie przed rokiem przejęła konkurencyjną spółkę. - To pokazuje, że w trudnym roku pandemii przedsiębiorstwa potrafią realizować swoją strategię - zauważył premier.

"Skoczek narciarski na belce"

- Wiele firm, i cała gospodarka, jest troszeczkę jak ten skoczek narciarski na belce – jeszcze nie ma zielonego światła, które sygnalizuje start, jeszcze trzeba chwilę zaczekać do szybkiego odbicia – zaznaczył szef rządu. Jak ocenił, patrząc na podstawowe parametry ekonomiczne, pokazywane m.in. przez Komisję Europejską, „z dumą możemy stwierdzić, że jesteśmy przez KE pokazywani na pierwszym miejscu.

- Cieszę się z tego, bo to stało się po roku, w którym zainwestowaliśmy w polskie miejsca pracy i dla polskich przedsiębiorców ok. 200 mld zł. Bez naprawy finansów publicznych nie byłoby to możliwe. Po prostu te środki z uszczelnienia systemu finansowego i z naprawy finansów publicznych zostały przeznaczone na ratowanie polskiej gospodarki - podkreślił Morawiecki.

Dane Eurostat

Przytaczając dane Eurostatu i GUS-u, szef rządu mówił, że Polska ma jedną z najpłytszych recesji, na poziomie 2,7 proc. PKB. - Tymczasem państwa, z którymi konkurujemy, podobnej wielkości, większe od nas, jak Hiszpania, Francja, Włochy, to spadek PKB o blisko 10 proc., a w Hiszpanii nawet powyżej 10 proc. - zaznaczył premier.

Jak dodał, w Polsce udało się obronić "w ogromnej większości" miejsca pracy w różnych branżach. - I najlepszym dowodem na to jest również ostatni ranking pokazany przez Eurostat, gdzie Polska jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia - na poziomie 3,1 proc., mamy najniższe bezrobocie w UE - podkreślił.

Gratulacje dla przedsiębiorców

Szef rządu gratulował też przedsiębiorcom, którzy mimo trudnych okoliczności – podobnie jak Chemet - utrzymali wartość firm, a także dokonali ekspansji międzynarodowej. - To jest nie tylko duma z polskiej gospodarki i z polskich przedsiębiorców, ale to też oznacza realny przypływ gotówki w dalszej perspektywie do Polski. Polski eksport usług, towarów, to jest repatriacja kapitału do Polski, to jest przypływ kapitału do Polski - mówił.

- To jest element strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i to we wzmocnionym układzie kapitałowym, finansowym, inwestycyjnym, biznesowym będzie również zasadnicza część Nowego Polskiego Ładu - podkreślił premier.

Historia Chemet

Grupa Chemet jest wiodącym dostawcą produktów i usług dla rynku LPG oraz pozostałych gazów skroplonych na terenie Unii Europejskiej. Zatrudnia ponad 1100 pracowników, w tym prawie 1000 osób na stanowiskach bezpośrednio oraz pośrednio związanych z produkcją. Prezes Chemetu Ireneusz Popiół podkreślił, Polska jest liderem branży LPG na rynku europejskim – instalacje tego typu paliwa ma w naszym kraju blisko 3 mln samochodów, ten rodzaj gazu znajduje także wiele innych zastosowań.

Historia dzisiejszego Chemetu sięga 1940 r., kiedy niemiecka fabryka maszyn Seifert otworzyła w Tarnowskich Górach wydział specjalizujący się w wytwarzaniu rurociągów z rur bez szwu oraz rur spawanych, lekkich konstrukcji stalowych oraz zbiorników. Po wojnie państwowa fabryka skoncentrowała się na produkcji rurociągów spawanych oraz giętych, a później profil produkcyjny zaczął ewoluować w kierunku aparatury chemicznej.

W roku 1955 zakład rozpoczął działalność eksportową – ruszyły pierwsze dostawy aparatury przemysłowej do ZSRR, Iranu, Chin i Korei. Pod koniec lat 60. – jako Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet - fabryka uruchomiła linię technologicznej do produkcji zbiorników przenośnych na ciekły chlor.

Na początku lat 90. firma uzyskała wszystkie niezbędne certyfikaty, potrzebne do eksportu zbiorników LPG na rynek niemiecki, a także amerykański certyfikat systemu jakości, dopuszczający produkcję kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Jednocześnie uruchomiła produkcję zbiorników LPG na rynek polski. Firma została sprywatyzowana w 2002 r.

W kolejnych latach Chemet rozwinął produkcję m.in. zbiorników cystern kolejowych na LPG, chlor, amoniak i inne chemikalia i rozpoczął seryjną produkcję stacji autogazu. W kolejnych latach ruszyła budowa pierwszych modułowych stacji autogazu w Republice Południowej Afryki oraz wejście ze zbiornikami LPG na rynek rosyjski oraz rynek krajów Bliskiego Wschodu. W 2011 r., jako pierwsza firma w Polsce Chemet rozpoczął produkcję kompletnych instalacji zbiornikowych LNG (stacji regazyfikacji). Pierwsze w nich powstały w Bukowinie Tatrzańskiej i Białce Tatrzańskiej.

W 2020 r. Chemet przejął francuskiego konkurenta - GLI SAS i założył spółkę-córkę na rynku francuskim - Chemet GLI SAS. Po nabyciu tych aktywów Grupa Chemet skupia cztery zakłady produkcyjne, sieć centrów serwisowych LPG Chemet GLI Service na terenie całej Francji, sieć autoryzowanych magazynów Chemet SA w Polsce oraz sieć autoryzowanych dystrybutorów na terenie Europy, Azji i Afryki

Obecnie prezes Ireneusz Popiół poprosił rząd o wsparcie jego branży. Jak wyjaśnił, chodzi o rozważanie czy do stref niskoemisyjności nie można włączyć także samochodów zasilanych LPG oraz wprowadzenie do Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych możliwości skorzystania przez tę branżę ze środków na rozwój tego rynku - na nowe zastosowania tego gazu, np. w rolnictwie i innych gałęziach naszej gospodarki.

Spotkanie się z parlamentarzystkami

Jeszcze przed wizytą w Tarnowskich Górach, w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach premier spotkał się z parlamentarzystkami z regionu. "Dziś w Urzędzie Wojewódzkim rozmawiamy z Premierem o sprawach ważnych dla Śląska. Jako parlamentarzystki ze Śląska mamy wiele do przekazania" – napisała na Twitterze senator Dorota Tobiszowska, ilustrując to zdjęciem posłanek z szefem rządu i wojewodą Jarosławem Wieczorkiem.

Ta część wizyty – jak przekazali przedstawiciele wojewody – miała charakter prywatny. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim premier wziął udział w zdalnym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

