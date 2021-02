Biden o lądowaniu łazika na Marsie: to dowód na "potęgę nauki"

"Wyrazy uznania dla NASA i wszystkich, których ciężka praca umożliwiła to historyczne lądowanie" - napisał w czwartek wieczorem czasu miejscowego Joe Biden na Twitterze.

ZOBACZ: Prezydent Biden zorganizuje szczyt klimatyczny w kwietniu

Congratulations to NASA and everyone whose hard work made Perseverance’s historic landing possible. Today proved once again that with the power of science and American ingenuity, nothing is beyond the realm of possibility. pic.twitter.com/NzSxW6nw4k