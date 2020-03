Masz problem z nauką w domu? Pomogą studenci

Nauczyciele, uczniowie i rodzice stanęli przed wyzwaniem edukacji zdalnej spowodowanej epidemią koronawirusa. Jak odnaleźć się w nowej sytuacji? Z pomocą ruszają studenci. "Wyciągamy do was ręce, jako dawni uczniowie do uczniów, oferując koleżeńską, bezpłatną oczywiście, internetową pomoc w nauce"- piszą organizatorzy akcji "Studenci uczniom"